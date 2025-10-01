إسبانيا: اعتقال نشطاء أسطول الصمود دليل على وحشية إسرائيل

وكالات

قالت وزير الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا، الأربعاء، إن مدرير ما زالت تنتظر تأكيدا رسميا بشأن ما إذا كان تم اعتقال أي من النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وأكدت جارسيا، في منشور على إكس، أن اعتراض أسطول الصمود واحتجاز النشطاء على متنه دليل آخر على وحشية إسرائيل وإصرارها على تدمير الشعب الفلسطيني.

وطالبت جارسيا بالإفراج الفوري عن عن جميع النشطاء المعتقلين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك ووقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأكدت وزير الصحة الإسبانية، على ضرورة محاسبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، مضيفة "كفى إفلاتا من العقاب".

أعلنت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المشاركين على متن سفينتي "ألما" و"سيروس"، التابعين لأسطول الصمود العالمي.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية طلبت من أسطول الصمود تغيير مساره والتوجه إلى ميناء أسدود.

وذكرت وكالة الخارجية الإسرائيلية، أنها أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال خطرة وينتهك الحصار البحري القانوني، وفق زعمها، مشيرة إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات عبر قنوات آمنة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الدعوات تتعالى لوقف "هذا الاستفزاز" من حماس وأسطول الصمود، مضيفا "ننضم لهذه الدعوات ونؤكد أن الأوان لم يفت، نرجو منكم نقل المساعدات سلميا عبر قبرص أو عسقلان أو أي ميناء آخر".