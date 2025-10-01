كوبنهاجن - (د ب ا)

حث قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء العواصم على تأييد إعطاء كييف المليارات من اليورو من خلال قروض تعويض مدعومة بالأصول الروسية المجمدة في التكتل الأوروبي.

وقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس استخدام أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قروض إضافية إلى أوكرانيا تصل إلى 140 مليار يورو (164.3 مليار دولار).

وأكدت فون دير لاين، عندما وصلت لقمة أوروبية في كوبنهاجن، حيث يتم مناقشة المبادرة "نحن لا نصادر الأصول".

وقالت "يتعين على أوكرانيا تسديد هذا القرض إذا دفعت روسيا التعويضات".

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تم تجميد أصول بقيمة 200 مليار يورو من البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت فون دير لاين: "هناك إجماع متزايد بيننا أنه لا يجب أن يدفع دافعو الضرائب الأوروبيين فقط مقابل دعم أوكرانيا، ولكن يجب محاسبة روسيا".

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس " المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو أنه يتعين أن تتحمل الأضرار التي تسببت فيها " متحدثة عن المخاوف القانونية التي أثارها بعض أفراد الكتلة الأوروبية الـ27 دولة.

وأعلنت فون دير لاين عن منح أوكرانيا قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) كمساعدات مالية، من بينها 2 مليار يورو سوف يتم استثمارها في الطائرات المسيرة.

وقالت " إذا اتفقنا جميعا أن أوكرانيا هي أول خط دفاع لنا، علينا أن نعزز الدعم العسكري لأوكرانيا".

ويعد الدعم المالي جزءا من مبادرة قرض منفصلة، أقرتها مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، والذي يتألف من دفعات مالية بقيمة 45 مليار يورو بحلول 2027.

وسوف يتم استخدام عائدات الأصول الحكومية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتسديد الديون، وأبدت موسكو غضبا بسبب توزيع الأموال، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالسرقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات أنباء روسية، تعليقا على إعلان المفوضية " يتعلق الأمر بخطط مصادرة غير قانونية لممتلكات روسية، ببساطة، سرقة".

وأضاف بيسكوف أن هذه الخطوة سوف تؤدي لتدمير الثقة في أوروبا.