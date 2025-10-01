كييف - (أ ب)

دق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ناقوس الخطر بشأن مخاطر السلامة المتزايدة في محطة زوابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا جنوبي أوكرانيا، التي فقدت إمدادات الطاقة الخارجية قبل أكثر من أسبوع فيما تحتدم الحرب حولها.



ولفت جروسي إلى أن مولدات الديزل الاحتياطية تزود بالطاقة من أجل أنظمة التبريد الضرورية لمفاعلات المنشأة الست المغلقة للمنشأة والوقود المستنفد وأنه ليس هناك خطر وشيك على أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، مشيرًا إلى أنه مع ذلك "من الواضح أنه ليس وضعا مستداما فيما يتعلق بالسلامة النووية".



وذكر زيلينسكي أن الأمر لم يتطلب تشغيل المولدات الاحتياطية لمثل هذه الفترة الطويلة من قبل، وأضاف أن "المولدات والمحطة ليسوا مصممين من أجل هذا"، واصفا الوضع "بالحرج".