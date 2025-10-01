مقتل وإصابة 40 شخصًا في تفجير انتحاري استهدف مقر فيلق الحدود بباكستان

باكستان - (د ب أ)



ذكر مسؤولون باكستانيون أن حصيلة قتلى انفجار قوي بسيارة مفخخة أمام مقر فيلق الحدود في مدينة كويتا ارتفعت إلى 10 أشخاص والمصابين إلى 30 شخصا، وأوضحت الشرطة أنه تفجير انتحاري.

وأدان رئيس وزراء إقليم بلوشيستان مير سرفراز بوجتي الحادث ووصفه بأنه هجوم إرهابي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء، وأكد "بوجتي" أن أربعة مهاجمين على الأقل قتلوا على أيدي أفراد الأمن.

وقال بوجتي في تصريحات تلفزيونية إن العديد من المسلحين اقتحموا مقر فيلق الحدود بعد التفجير، مما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية مع القوات شبه العسكرية.

وتسبب الانفجار، الذي أعقبه إطلاق نار كثيف، في تدمير محيط طريق زرجون في كويتا، عاصمة إقليم بلوشيستان، أمس الثلاثاء.