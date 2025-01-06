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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 79840 جنديًا منذ بداية الحرب

09:58 ص الإثنين 06 يناير 2025

الحرب الروسية الأوكرانية

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كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 79840 جنديا، بينهم 1550 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9700 دبابة، منها 14 دبابة أمس الأحد، و20164 مركبة قتالية مدرعة، و21665 نظام مدفعية، و1258 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1034 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و21625 طائرة مسيرة، و3006 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و33056 من المركبات وخزانات الوقود، و3681 من وحدات المعدات الخاصة.

الجيش الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الروسي
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