الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مطار موان على خلفية تحطم طائرة "جيجو إير"

سول - (د ب أ)

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مطار موان الدولي ومكتب شركة طيران "جيجو إير"، ومواقع أخرى، على خلفية حادث تحطم طائرة تابعة للشركة، ما أسفر عن مقتل 179 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين القول، إن شرطة إقليم جنوب جولا أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في المطار الواقع بجنوب غرب البلاد، ومكتب "جيجو إير" في سول، ومكتب موان التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران، وذكروا أن مذكرة التفتيش صدرت بناء على اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

وتعمل الشرطة على تأمين الأدلة المتعلقة بصلاحية جهاز تحديد الموقع في المطار، وهو هيكل خرساني يضم مجموعة هوائيات تقع بالقرب من المدرج في ذلك الوقت؛ وسجل الاتصالات بين برج المراقبة والطيار قبل وقت قصير من تحطم الطائرة.

وكانت طائرة الركاب التابعة لشركة "جيجو إير"، القادمة من بانكوك، تحطمت يوم الأحد الماضي، لدى اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ما أسفر عن مقتل 179 من أصل 181 شخصا كانوا على متنها.





