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باكستان والهند تتبادلان قوائم أصولهما النووية

03:46 م الأربعاء 01 يناير 2025

باكستان والهند

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إسلام آباد - (أ ب)

تبادلت باكستان والهند قوائم أصولهما النووية، اليوم الأربعاء، في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين يحظر على كل منهما مهاجمة المنشآت النووية الخاصة ببعضهما البعض.

ويقوم الجانبان بتبادل مثل هذه القوائم في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، إنه قد تم تسليم القوائم في نفس الوقت من خلال دبلوماسيي البلدين في إسلام آباد ونيودلهي.

ويعد التبادل جزءا من "اتفاقية عدم الاعتداء على المنشآت والمرافق النووية"، التي قامت الدولتان بتوقيعها في ديسمبر من عام 1988، وتم تنفيذها في يناير من عام 1991.

جدير بالذكر أن الهند كانت قد أجرت تجربتها النووية الأولى في عام 1974، بينما أجرت باكستان تجربتها النووية الأولى في عام 1988.

باكستان الهند قوائم الاصول النووية إسلام آباد
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