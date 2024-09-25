جيش الاحتلال يُعلن قصف 100 هدف داخل لبنان اليوم

تل أبيب -(د ب أ )

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الطائرات الحربية أغارت على 100 هدف داخل الأراضي اللبنانية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي في منشور على منصة إكس، " أغارت عشرات الطائرات الحربية منذ صباح اليوم على أكثر من 100 هدف لحزب الله".

وأضاف " يواصل الجيش شن الغارات في لبنان في هذه الساعة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه تم إطلاق حوالي 40 صاروخا من لبنان على منطقة صفد، في أحدث وابل من إطلاق الصواريخ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.