عبد العاطي ونظيره التونسي يناقشان سبل التنسيق بمختلف التحديات الإقليمية والدولية

وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة محمد علي النفطي، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن عبد العاطي شدد على علاقات الأخوة التي تجمع مصر بتونس، مؤكداً على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون على مختلف الأصعدة مع الجمهورية التونسية الشقيقة، فضلاً عن تنامي وتيرة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه للعمل سوياً مع الوزير النفطي لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التونسية في تعزيز المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير النفطي ثَمَّن هذه البادرة الطيبة من جانب عبد العاطي لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، والبناء على الأسس الراسخة والتاريخية التي تجمع مصر وتونس، سواء في الإطار الثنائي أو فيما يخص السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بجانب تحقيق الأهداف المشتركة على الساحة الأفريقية.

وفي ختام تصريحاته، أشار أبو زيد إلى أن الاتصال شهد التأكيد على وحدة المصير والأهداف والعلاقات الأخوية الطيبة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن الاهتمام الكبير لدى قيادتي الدولتين بتحقيق مزيد من الارتقاء بتلك الروابط الوثيقة في شتى المجالات، بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعبين المصري والتونسي.