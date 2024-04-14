قادة مجموعة السبع يعقدون اجتماعًا لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل

(مصراوي)

نشرت رئاسة وزراء إيطاليا، اليوم الأحد، بيانًا، أعلنت فيه عن عقد قادة مجموعة السبع اجتماعًا عبر الفيديو اليوم لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وشنت طهران أمس السبت هجومًا بعشرات المسيرات والصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق والتي توعدت بالرد عليها.

وأعلنت عدة دول أوروبية على رأسها بريطانيا دعمها الكامل لإسرائيل للرد على الهجوم الإيراني والذي قالت إيران إنه استهدف مناطق عسكرية استخدمتها إسرائيل لتوجيه الهجوم ضد قنصليتها في دمشق.