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BBC

قادة مجموعة السبع يعقدون اجتماعًا لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل

10:47 ص الأحد 14 أبريل 2024

مجموعة السبع

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(مصراوي)

نشرت رئاسة وزراء إيطاليا، اليوم الأحد، بيانًا، أعلنت فيه عن عقد قادة مجموعة السبع اجتماعًا عبر الفيديو اليوم لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وشنت طهران أمس السبت هجومًا بعشرات المسيرات والصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق والتي توعدت بالرد عليها.

وأعلنت عدة دول أوروبية على رأسها بريطانيا دعمها الكامل لإسرائيل للرد على الهجوم الإيراني والذي قالت إيران إنه استهدف مناطق عسكرية استخدمتها إسرائيل لتوجيه الهجوم ضد قنصليتها في دمشق.

مجموعة السبع الهجوم الإيراني إسرائيل رئاسة وزراء إيطاليا الوعد الحق

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رمضانك مصراوي

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