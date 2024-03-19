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BBC

المستشار الألماني: النقاش حول دعم ألمانيا لأوكرانيا "سخيف"

02:29 م الثلاثاء 19 مارس 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة النقاش الذي دار في الأسابيع الأخيرة حول الدعم الألماني لأوكرانيا وتسليم صواريخ "توروس" طويلة المدى إلى أوكرانيا على وجه الخصوص.

وقال شولتس، أمام مؤتمر أوروبا 2024 المنعقد في برلين، اليوم الثلاثاء، إن "النقاش الدائر في ألمانيا أقل ما يقال عنه هو أنه سخيف".

وأضاف شولتس "هذا محرج بالنسبة لنا كدولة."، مشيرا إلى أن النقاش غير مفهوم خارج ألمانيا.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا وأنه يجب الاعتراف بهذا أولا.

وتحدث شولتس مرارا وتكرارا ضد تسليم صواريخ "توروس" طويلة المدى إلى أوكرانيا، رغم مناشدات كييف، قائلا إن الصواريخ من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وجر ألمانيا إلى الحرب.

وحذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن النقاش حول صواريخ توروس يخيم بظلاله على الاحتياجات الدفاعية الأساسية لأوكرانيا.

وقال بيستوريوس، لإذاعة "دويتشلاندفونك" صباح اليوم الثلاثاء، إن ذخيرة المدفعية الكافية وقذائف المدفعية طويلة المدى والدفاع الجوي هي القضايا الوجودية الحقيقية.

وأضاف بيستوريوس أن النقاش الدائر حول صواريخ توروس يمكن أن يكون ضارا "لقد وصل هذا النقاش إلى أقصى الحدود طوال أشهر".

وقال بيستوريوس "ومع ذلك، أعتقد أنه يجب أن يكون من الواضح أن دعم أوكرانيا في مجالات أخرى هو أكثر أهمية".

أولاف شولتس برلين ألمانيا أوكرانيا

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