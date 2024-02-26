إعلان

BBC

بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده الـ 70 ويشيد بدوره في تطوير العلاقات بين البلدين

02:33 م الإثنين 26 فبراير 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب أ)


أعلنت الرئاسة التركية اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أجريا محادثة هاتفية بمناسبة عيد ميلاد أردوغان السبعين.

وقالت الرئاسة التركية "أجرى رئيسنا رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الرئاسة التركية "هنأ الرئيس الروسي، خلال المحادثة، الرئيس أردوغان بمناسبة عيد ميلاده، حيث وجه بوتين الشكر له على مساهمته في تطوير العلاقات التركية الروسية الودية".

وأجرى الرئيسان الروسي والتركي محادثة هاتفية في وقت سابق في أكتوبر 2023، ركزا فيها على التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المنطقة.

ويحتفل أردوغان، الذي يشغل منصب رئيس تركيا منذ أغسطس 2014، بعيد ميلاده السبعين اليوم الاثنين. وبحسب تقارير سابقة، لم يتم التخطيط لاقامة احتفالات خاصة بهذه المناسبة.

بوتين أردوغان الرئاسة التركية عيد ميلاد أردوغان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* حرارة الجمعة 32 درجة.. والأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس السبت
* سعر الدولار يعود للارتفاع بشكل مفاجئ في السوق السوداء
* حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
* سنوات من المحاولة قبل رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن "رأس جميلة" وخطة تطويرها؟
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟