بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده الـ 70 ويشيد بدوره في تطوير العلاقات بين البلدين

أنقرة - (د ب أ)



أعلنت الرئاسة التركية اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أجريا محادثة هاتفية بمناسبة عيد ميلاد أردوغان السبعين.

وقالت الرئاسة التركية "أجرى رئيسنا رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الرئاسة التركية "هنأ الرئيس الروسي، خلال المحادثة، الرئيس أردوغان بمناسبة عيد ميلاده، حيث وجه بوتين الشكر له على مساهمته في تطوير العلاقات التركية الروسية الودية".

وأجرى الرئيسان الروسي والتركي محادثة هاتفية في وقت سابق في أكتوبر 2023، ركزا فيها على التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المنطقة.

ويحتفل أردوغان، الذي يشغل منصب رئيس تركيا منذ أغسطس 2014، بعيد ميلاده السبعين اليوم الاثنين. وبحسب تقارير سابقة، لم يتم التخطيط لاقامة احتفالات خاصة بهذه المناسبة.