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BBC

أمام السفارة الإسرائيلية.. جندي أمريكي يشعل النيران في نفسه احتجاجًا على الحرب في غزة

01:35 م الإثنين 26 فبراير 2024

جندي أمريكي يشعل النيران في نفسه احتجاجًا على الحر

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وكالات

أضرم جندي أمريكي من القوات الجوية الأمريكية، النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في بلاده احتجاجًا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الذي اقترب من إتمام شهره الخامس.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه في البداية، توجه إلى السفارة الإسرائيلية وبدأ بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وقال خلال الفيديو: "لن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية".

وتضيف الوكالة الأمريكية، إنه سكب على نفسه مادة سريعة الاشتعال ثم أشعل النيران في نفسه.

وتقول إنه تمت إزالة الفيديو الفيديو لاحقًا من منصة "Twitch"، لكن مسؤولي إنفاذ القانون حصلوا على نسخة وراجعوها.

بدورها، علقت خدمات الإطفاء والطوارئ المحلية، بالقول إنها تلقت اتصالاً يفيد بإضرام شخص النار في نفسه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

من جانبها، أكدت القوات الجوية الأمريكية أنه طيار في الخدمة الفعلية، حيث كان الرجل يرتدي الزي العسكري، وكان الاسم الذي استخدمه يتطابق مع ملف تعريف لضابط في القوات الجوية في الخدمة الفعلية ومقره في تكساس.

جندي أمريكي الحرب في غزة السفارة الإسرائيلية

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