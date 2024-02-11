استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن بمقدار 11 نقطة في الجانب الاقتصادي

واشنطن - (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الرئيس الحالي جو بايدن بمقدار 11 نقطة برأي من شملهم الاستطلاع فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد .

وأفاد الاستطلاع الذي أجري بالتشارك بين صحيفة فاينانشال تايمز وكلية روس للأعمال في جامعة ميشيجان، أن 42% من الأمريكيين قالوا إنهم يشعرون أن ترامب سيكون الأفضل في إدارة الاقتصاد، مقابل 31% ممن قالوا ذلك عن بايدن، بينما قال 21% إنهم لا يثقون في أي منهما.

وتهدف سلسلة استطلاعات الرأي الشهرية التي أجريت لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تتبع اتجاهات الناخبين فيما يتعلق بالاقتصاد في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وذكرت فاينانشال تايمز أن قوة ترامب في استطلاع هذا الشهر تأتي رغم أن الناخبين سجلوا بعض التحسينات في ظروفهم المالية الشخصية وتوقعاتهم للاقتصاد ككل.

وشمل الاستطلاع عينة من 1006 أشخاص وأجري خلال الفترة من 2 إلى 5 شباط/فبراير بهامش خطأ أقل أو أكثر من 1ر3 نقطة مئوية.