حزب الله: لا علاقة لإسرائيل بعلاقاتنا بالداخل اللبناني وبالجيش

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان، اليوم الخميس، إن لبنان تعرض لعدوان إجرامي وحشي طال كل أنحائه.

وأشار قاسم إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يسحق المقاومة فواجهته بمعركة كان لها الدور الكبير في الوصول لهذه النتيجة، موضحا أن "أحد عوامل انتصارنا في المعركة هو وجود المقاومين الاستشهاديين في الميدان وصمودهم الأسطوري على الجبهة الأمامية".

وأكد قاسم، أن دماء الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله أعطت زخما وحافزا للمجاهدين من أجل الاستمرار في المعركة، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية انتصرت في المعركة بالتعاون مع المخلصين وبالتفاف الأمة حولها وبعد أن أدت واجباتها.

وذكر قاسم أن اتفاق وقف إطلاق النار يدعو لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية ويمنع وجود المسلحين والمقاومة في جنوب نهر الليطاني، مشددا على أن "لا علاقة لإسرائيل بعلاقاتنا بالداخل اللبناني وبالجيش".