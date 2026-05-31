أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل عبر بيان، اليوم الأحد، أن مقاتلاته الحربية ووحداته العسكرية تشن في هذه الأثناء سلسلة من الهجمات الجوية والضربات المركزة المستهدفة للبنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في مدينة صور الساحلية وعدة مناطق جغرافية أخرى واقعة في عمق وجنوب لبنان.



وجاء هذا الإعلان العسكري مع رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، وسط تصاعد حدة الغارات الجوية والقصف المدفعي المتبادل على طول الحدود المشتركة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

المنظومات الدفاعية تعترض صاروخين عبرا الحدود باتجاه شمال إسرائيل

وفي تطور ميداني متزامن، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن منصات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض صاروخين جرى إطلاقهما من الأراضي اللبنانية.

ووفقا للبيان العسكري، فإن الصاروخين عبرا الأجواء والحدود الشمالية باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية قبل أن تتعامل معهما النظم الدفاعية وتدمرهما في الجو بهدف منع سقوطهما في مناطق مأهولة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.