رئيس إيران يدعو إلى توسيع دائرة المشاركة في إدارة الدولة

كتب : مصطفى الشاعر

01:01 م 31/05/2026

رئيس إيران مسعود بزشكيان

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى توسيع دائرة المشاركة في إدارة شؤون الدولة، مؤكدا أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب الاستفادة من الطاقات العلمية والنخبوية وتوظيفها في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البلاد.

بزشكيان يدعو لتوسيع دائرة صنع القرار

أكد الرئيس بزشكيان، أن إدارة شؤون البلاد لا ينبغي أن تظل محصورة في حلقة ضيقة ومحدودة من المديرين وصناع القرار، مشددا على أن تحقيق أي تقدم حقيقي وفعلي لإيران يظل رهنا بتحويل رأس المال العلمي والنخبوي إلى قدرة عملية قادرة على حل المشكلات المعقدة التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مناقشة أحدث تقرير يرصد وضع التعليم العالي في إيران، وفي ظل ضغوط وتحديات سياسية واقتصادية وإقليمية حساسة للغاية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

بزشكيان يُطالب النخب بترك مقاعد المتفرجين والانتقال إلى ميدان الفعل

أوضح بزشكيان، خلال اجتماعه مع وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا برفقة عدد من نواب ومديري الوزارة، اليوم الأحد، أن التحديات والضغوط التي يمر بها المجتمع اليوم ليست بسيطة أو أحادية البُعد وبالتالي لا يمكن معالجتها بحلول تقليدية أو مبسطة.

وأشار رئيس إيران، إلى أن الخروج من هذه الأزمات يستلزم رؤى متعددة التخصصات وأساليب مبتكرة بجانب حضور فاعل للأكاديميين في ميادين القرار والتنفيذ، معتبرا أن نخب البلاد تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه الظروف الحالية وعليها الانتقال من موقع المراقبة والهامش إلى التواجد في قلب الميدان وقبول العمل وتحمل المسؤولية.

الرئاسة الإيرانية تؤكد أهمية تأهيل خريجين يمتلكون المهارات التنفيذية

شدد بزشكيان، بحسب البيان الرسمي صادر عن الرئاسة، على أن مجرد امتلاك المعرفة النظرية لم يعد كافيا لعلاج معضلات الدولة، مبينا أن الأهمية تكمن في إعداد وتأهيل أساتذة وباحثين وخريجين يجمعون بين التخصص العلمي والمهارات التنفيذية والمسؤولية الاجتماعية والإيمان بالقدرة على التغيير.

واختتم مسعود بزشكيان، حديثه بالإشارة إلى، أنه قبل تولي المسؤولية الرئاسية ليس بحثا عن منصب أو مكانة بل من أجل خدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، مؤكدا ضرورة حشد كل الطاقات الوطنية لتجاوز الصعوبات بعد أن وقع العبء الثقيل على عاتق الجميع.

