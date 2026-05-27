قال متحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم سوى صفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن بشكل قاطع عدم امتلاك طهران لأي سلاح نووي.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد سير المفاوضات بشكل جيد مع توضيح خطوطه الحمراء بدقة، بالتزامن مع اجتماعه بحكومته اليوم الأربعاء لبحث سبل إنهاء حرب إيران.

تحديات التحقق في ملف إيران وأمريكا

في الوقت نفسه، أبدى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تفاؤله حيال إمكانية موافقة طهران على عدم تطوير أسلحة نووية ضمن أي تسوية مرتقبة.

وأشار فانس، الذي شارك في المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأربعاء، إلى أن الصعوبة الحقيقية تكمن في صياغة آليات رقابة وتحقق تمنح الإدارة الأمريكية الثقة الكاملة في عدم انتهاك الاتفاق مستقبلا، معتبرا إياها حجر الزاوية في استقرار العلاقة بين إيران وأمريكا.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ مطلع أبريل الماضي، لا تزال قضايا شائكة تعيق الوصول لاتفاق نهائي، منها الطموحات النووية، وتداعيات حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، إضافة إلى المطالب الإيرانية برفع العقوبات وتحرير الأصول المجمدة.

وقد أحرز الجانبان تقدما نحو صياغة مذكرة تفاهم تهدف لوقف الحرب ومنح المفاوضين مهلة 60 يوما لإبرام الصفقة النهائية.

بنود مذكرة التفاهم لإنهاء حرب إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل لنتائج إيجابية في العديد من النقاط ضمن مسودة اتفاق مقترحة مكونة من 14 بندا.

وأوضح بقائي أن الإطار العام يركز على وقف الحرب ورفع الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، مقابل تعهد طهران بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، مما يمهد الطريق لتهدئة التوترات بين إيران وأمريكا.

من جانبه، كشف الدبلوماسي الإيراني الكبير حسين نوش آبادي لوسائل إعلام محلية أن مسودة الاتفاق الإطاري تتضمن إنهاء القتال على كافة الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية، وانسحاب القوات الأمريكية من محيط البلاد مع استئناف تصدير النفط بحرية.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن آبادي أن المسودة الحالية لا تشمل التزامات نووية فورية، حيث اتفق هو وبقائي على إمكانية مناقشة الملف النووي في مرحلة ثانية خلال مهلة الـ 60 يوما، شريطة نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء حرب إيران.