مشاهد مروعة من داخل طائرة الركاب الأذربيجانية بعد تحطمها (فيديو وصور)

كتب- محمود الهواري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو داخل طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني.

وظهر في الفيديو الذي لا يتجاوز 13 ثانية الركاب المصابين الملطخين بالدماء داخل الطائرة قبل عملية نقلهم إلى المستشفيات، حيث نجا 14 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفقًا لمصادر طبية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى 5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 شخصًا، موضحة أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق الناتج عن الحادث، في وقت أظهرت فيه الفيديوهات المتداولة الطائرة وهي تتأرجح في الجو قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

AZAL officials :

•"32 people survived the crash of the AZAL plane in Aktau, 14 of them are citizens of Azerbaijan."#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/P7kzi6AbHH