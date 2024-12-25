مشاهد مروعة من داخل طائرة الركاب الأذربيجانية بعد تحطمها (فيديو وصور)

بينهم 16 روسيًا.. تعرّف على جنسيات ركاب الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

كتب- محمود الهواري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو داخل طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني.

وظهر في الفيديو الذي لا يتجاوز 13 ثانية الركاب المصابين الملطخين بالدماء داخل الطائرة قبل عملية نقلهم إلى المستشفيات، حيث نجا 14 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفقًا لمصادر طبية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى 5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 شخصًا، موضحة أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق الناتج عن الحادث، في وقت أظهرت فيه الفيديوهات المتداولة الطائرة وهي تتأرجح في الجو قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

AZAL officials :

•"32 people survived the crash of the AZAL plane in Aktau, 14 of them are citizens of Azerbaijan."#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/P7kzi6AbHH — Könül Şahin 𓃠 (@KonulikShahin) December 25, 2024

الطائرة من طراز إمبراير 190، التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في طريقها إلى غروزني عاصمة الشيشان، لكنها غيرت مسارها بسبب الضباب الكثيف.

كما كشف موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران تفاصيل جديدة حول الحادث. الطائرة، التي تحمل رقم التسجيل 4K-AZ65، عمرها 11 عامًا، كانت في رحلة من باكو (GYD) إلى غروزني (GRV)، حيث تعرضت لتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من غروزني، مما أثر على أنظمة الملاحة.

وذكر الموقع أن الطائرة شهدت تقلبات في الارتفاع لمدة 74 دقيقة قبل وقوع الحادث بالقرب من مطار أكتاو، الذي يبعد حوالي 433 كيلومترًا عن وجهتها الأصلية، حيث ظلت الطائرة في الجو لمدة ساعتين و33 دقيقة قبل تحطمها.

أفادت وزارة الطوارئ الكازاخية بأنه من المرجح أن 42 شخصًا لقوا حتفهم جراء الحادث. وأكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة اضطرت للهبوط اضطراريًا في مطار أكتاو.

فيما أكدت وسائل الإعلام المحلية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم، في انتظار التأكيد النهائي من الجهات المعنية.

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