مسيرة عسكرية تهاجم سد مروي وتوقف الكهرباء في شمال السودان



وكالات

تعرضت شبكة الكهرباء في سد مروي بشمال السودان لعمل تخريبي من قبل مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى انقطاع تام للكهرباء في العديد من المدن السودانية؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الحادثة تسببت في تعطيل شبكة الكهرباء بشكل كامل، مما أثار موجة من القلق في المناطق المتأثرة. يواصل المسؤولون المحليون التحقيق في الحادث بينما يعكف فريق من الفنيين على إصلاح الأضرار المترتبة على الهجوم.