بعد مصرع 42 من ركابها.. ماذا نعرف عن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة؟

كتب- محمود الهواري:

كشف موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع رحلات الطيران تفاصيل جديدة حول حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني.

وذكر الموقع أن الرحلة J28243، وهي طائرة من طراز إمبراير ERJ-190 تحمل رقم التسجيل 4K-AZ65، أقلعت من باكو في الساعة 03:55 بتوقيت UTC وكانت متجهة إلى غروزني.

وأوضح الموقع أن الطائرة واجهت تشويشًا قويًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما تسبب في إرسال بيانات غير دقيقة لنظام ADS-B.

وأشار إلى أنه تم فقدان إشارة ADS-B في الساعة 04:40 بتوقيت UTC، ثم استعادتها مؤقتًا في الساعة 06:07 قبل أن تتحطم في الساعة 06:28 بتوقيت UTC.

من جانبها، قالت وزارة الطوارئ الكازاخية إنه يُرجح أن 42 شخصًا لقوا حتفهم جراء الحادث، فيما أكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة، من طراز "إمبراير 190"، اضطرت للهبوط اضطراريًا في مطار أكتاو.

وصرح مسؤولون كازاخستانيون بأن أكثر من 50 من رجال الإنقاذ تواجدوا في موقع الحادث، حيث تمكنوا من إخماد الحريق الناتج عن التحطم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم، في انتظار التأكيد النهائي من الجهات المعنية.