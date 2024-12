المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين

كتب- محمود الهواري:

وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى بعد العثور على حطام طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، والتي تحطمت قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني.

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفقًا لمصادر طبية.

وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق الناتج عن الحادث، فيما أظهرت الفيديوهات المتداولة الطائرة وهي تتأرجح في الجو قبل سقوطها وانفجارها على الأرض.

الطائرة، من طراز "إمبراير 190"، تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، وكانت في طريقها إلى غروزني عاصمة الشيشان، لكنها غيرت مسارها بسبب الضباب الكثيف.

ولم تعلن السلطات الكازاخية حتى الآن تفاصيل دقيقة عن عدد الضحايا أو الأسباب المباشرة للحادث. من جهتها، أشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا على بعد حوالي 3 كيلومترات من مدينة أكتاو.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن السلطات الكازاخية بدأت تحقيقات موسعة لدراسة الأسباب المحتملة، بما في ذلك وجود عطل فني.

Survivors of Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan coming out from the wreckage. pic.twitter.com/icUjPSrsGj