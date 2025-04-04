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شيرين تتفوق في استفتاء مصراوي كأفضل إعلان في رمضان 2025

04:52 م الجمعة 04 أبريل 2025

شيرين عبدالوهاب اعلانات

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كتب- هاني صابر:

يشهد استفتاء مصراوي الخاص بتصويت الجمهور لموسم دراما رمضان 2025 منافسة قوية بين قائمة أفضل إعلان عرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

وتصدر إعلان المطربة شيرين عبدالوهاب قائمة أفضل إعلان في رمضان 2025 والذي كان لصالح شركة اتصالات، وتفوقت فيه عن منافسيها وتصدرت المركز الأول.

بينما جاء في المركز الثاني إعلان وادي دجلة والذي قدمه الفنان ماجد الكدواني والمطرب محمود العسيلي.

فيما جاء في المركز الثالث إعلان بنك مصر والذي قدمه المطرب تامر عاشور والفنان خالد عليش.

شارك الآن وصوّت للعمل الأفضل وصُنّاعه.. للتصويت اضغط هنا..

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