توقعات بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للبيت الأبيض يوم الاثنين



وكالات

وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أفادت وكالة أكسيوس الإخبارية بأن هناك توقعات قوية بأن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل. ومن المنتظر أن يكون اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جزءًا من سلسلة من المحادثات السياسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت حساس من التاريخ السياسي للمنطقة.

الزيارة المرتقبة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية وسياسية هامة، مما يجعل الزيارة نقطة تحول محورية في المسار الدبلوماسي بين البلدين.