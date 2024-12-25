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معلومات أولية عن مصرع 42 شخصا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

11:34 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية
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    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية (6)
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    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية
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    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية (1)
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    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية
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    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية
  • عرض 12 صورة
    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية
  • عرض 12 صورة
    سقوط طائرة ركاب أذربيجانية
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(أ ب)

قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إنه من المرجح أن 42 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو الكازاخستانية.

قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، إن الطائرة من طراز "إمبراير 190" هبطت اضطراريا في مطار أكتاو.

وقال مسؤولون كازاخستانيون إن أكثر من 50 من رجال الإنقاذ موجودون في مكان الحادث حيث أخمدوا حريقا في موقع الحادث.

ولم يتم تأكيد عدد الأشخاص على متن الطائرة بعد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم.

تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية وزارة الطوارئ في كازاخستان
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