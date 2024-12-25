كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها

"لم ينجُ منها أحد".. لحظة سقوط طائرة ركاب برازيلية فوق مبنى (صور وفيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت متجهة من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني، لكنها سقطت قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة كان على متنها 67 راكبًا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفق مصادر طبية.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد الحريق في موقع التحطم، حيث أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الطائرة وهي تتأرجح في الجو قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

وأكدت السلطات الكازاخية أن الطائرة من طراز "إمبراير 190"، وتابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، موضحة أنها كانت في طريقها إلى غروزني عاصمة الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب.

ولم تصدر السلطات الكازاخية تفاصيل دقيقة عن عدد الضحايا أو الأسباب المباشرة للحادث حتى الآن. من جانبها، ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا على بعد حوالي 3 كيلومترات من مدينة أكتاو.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" أن التحقيقات بدأت في كازاخستان لدراسة أسباب الحادث، بما في ذلك احتمالية وجود عطل فني.