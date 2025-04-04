منافسة قوية بين كارولين عزمي وياسمينا العبد على الأفضل في رمضان 2025

كتب- هاني صابر:

يشهد استفتاء مصراوي الخاص بتصويت الجمهور لموسم دراما رمضان 2025 منافسة قوية بين قائمة أفضل ممثلة صاعدة في موسم دراما رمضان 2025.

وتساوت الفنانة كارولين عزمي عن دورها في مسلسل "فهد البطل" مع الفنانة ياسمينا العبد عن دورها في مسلسل "لام شمسية" ليتنافسا على المركز الأول.

فيما جاءت في المركز الثالث بالمنافسة الفنانة دنيا سامي عن دورها في مسلسل "80 باكو".

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