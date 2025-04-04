صحتك في طبق.. نوع طعام يفعل المعجزات بقلبك ورئتيك والكبد

كتبت- أسماء مرسي:

القلقاس من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، فهو كنز غذائي من الفيتامينات والمعادن، ويسهم في تحسين الصحة العامة.

فيما يلي، إليكم تأثير تناول القلقاس على صحة القلب والرئة والكبد، وفقا لموقعي "health" و"webmd".

القلقاس وصحة القلب:

القلقاس غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على صحة القلب ووظائفه، حيث يُسهّل انتقال السوائل الصحية بين الأغشية والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، كما يساعد على تخفيف الضغط على الأوعية الدموية والشرايين.

ومع استرخاء الأوردة والأوعية الدموية، ينخفض ​​ضغط الدم، وبالتالي يقل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

القلقاس وصحة الكبد:

يؤدي استهلاكه أيضا على تنظيف الكبد من السموم، وذلك بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، كما أنه يسهم في تحسين وظائف الكبد وحمايته من التلف.

القلقاس وصحة الرئتين:

تساعد مستوياته العالية من فيتامين ج، وفيتامين ب6، وفيتامين هـ في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، والتخلص من الجذور الحرة التي تحمي الرئتين من التلف.

فوائد أخرى لتناول القلقاس:

منع السرطان:

فيتامين أ و ج ومضادات الأكسدة الفينولية المتنوعة الموجودة في جذر القلقاس تعزز جهاز المناعة وتساعد على التخلص من الجذور الحرة الضارة.

إنقاص الوزن:

يساعد تناول الألياف على تسريع عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ما يقلل من احتمالية تراكم السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

ضبط مستويات السكر:

بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف التي تعمل على خفض مستوى السكر في الدم، إذ تنظم إفراز الأنسولين والجلوكوز في الجسم.

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