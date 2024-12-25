تعرضت لنظام تشويش وتلاعب.. تفاصيل جديدة بشأن سقوط طائرة الركاب الأذربيجانية

كتب- محمود الهواري:

كشف موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران تفاصيل جديدة حول حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني.

وذكر الموقع أن الطائرة من طراز إمبراير ERJ-190، ورقم التسجيل 4K-AZ65، وهي طائرة عمرها 11 عامًا، كانت في رحلة من باكو (GYD) إلى غروزني (GRV). وكان متوسط وقت الرحلة في الظروف العادية 57 دقيقة، ولكن الطائرة تعرضت لتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من غروزني، مما أثر على أنظمة الملاحة.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة شهدت تقلبات في الارتفاع لمدة 74 دقيقة قبل وقوع الحادث بالقرب من مطار أكتاو، الذي يبعد حوالي 433 كيلومترًا عن وجهتها الأصلية، موضحا أن الطائرة ظلت في الجو لمدة ساعتين و33 دقيقة قبل تحطمها.

كان الموقع ذكر أن الرحلة J28243، وهي طائرة من طراز إمبراير ERJ-190 تحمل رقم التسجيل 4K-AZ65، أقلعت من باكو في الساعة 03:55 بتوقيت UTC وكانت متجهة إلى غروزني.

وأوضح أن الطائرة واجهت تشويشًا قويًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما تسبب في إرسال بيانات غير دقيقة لنظام ADS-B.

وأشار إلى أنه تم فقدان إشارة ADS-B في الساعة 04:40 بتوقيت UTC، ثم استعادتها مؤقتًا في الساعة 06:07 قبل أن تتحطم في الساعة 06:28 بتوقيت UTC.

من جانبها، قالت وزارة الطوارئ الكازاخية إنه يُرجح أن 42 شخصًا لقوا حتفهم جراء الحادث، فيما أكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة، من طراز "إمبراير 190"، اضطرت للهبوط اضطراريًا في مطار أكتاو.

وصرح مسؤولون كازاخستانيون بأن أكثر من 50 من رجال الإنقاذ تواجدوا في موقع الحادث، حيث تمكنوا من إخماد الحريق الناتج عن التحطم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم، في انتظار التأكيد النهائي من الجهات المعنية.



