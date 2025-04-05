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محادثات أمريكية إسرائيلية حول غزة والرسوم الجمركية

06:02 ص السبت 05 أبريل 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن السيناتور ماركو روبيو أجرى محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت تطورات الوضع في غزة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أكد روبيو خلال الاتصال دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، مشددًا على استمرار التنسيق الثنائي في الملفات السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالتصعيد في غزة.

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وزارة الخارجية الأمريكية محادثات أمريكية إسرائيلية غزة والرسوم الجمركية
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