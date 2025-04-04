تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تشهد أسعار الذهب العالمية انخفاضات حادة، خلال منتصف تعاملات الأسواق العالمية حيث فقد حوالي 3% من قيمته السوقية ليسجل مستوى 3.021 دولارًا للأونصة.

كما انهارت أسعار الفضة في الأسواق العالمية حيث خسرت حوالي 7% من قيمتها السوقية لتسجل مستوى 29.69 دولارًا للأونصة.

يأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه الأسواق العالمية انهيارات غير مسبوقة عقب الإعلان الصيني بفرض تعريفات على جميع المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بـ 34%، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي تجاوزت 50%.

واستمرت أسهم شركات التكنولوجيا في النزيف اليوم الجمعة، حيث هبطت أسهم شركة أبل الأمريكية بأكثر من 3%، لتصل خسائرها خلال الأسبوع بأكثر من 10%، وتراجعت أسهم إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5%، في حين انخفضت أسهم تسلا بنسبة 6%.