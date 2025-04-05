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بريد إلكتروني بالخطأ من إدارة ترامب يطلب من الأوكرانيين مغادرة بلادهم

05:54 ص السبت 05 أبريل 2025

ترامب

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وكالات

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر أمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسلت بريدًا إلكترونيًا بالخطأ إلى عدد من المسؤولين الأوكرانيين، يتضمن تعليمات بمغادرة الأراضي الأوكرانية فورًا. واعتُبر هذا الإيميل إشارةً مثيرة للجدل، تسببت في حالة من الإرباك بين المسؤولين الذين تلقّوا الرسالة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن البريد الإلكتروني أُرسل بشكل غير مقصود، دون أن يكون هناك موقف رسمي يدعم هذا التوجيه، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع وتوضيح الملابسات لاحقًا. وتأتي هذه الواقعة في توقيت حساس وسط استمرار التوترات بين أوكرانيا وروسيا، وتنامي القلق الدولي بشأن مستقبل الصراع.

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إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريد إلكتروني بالخطأ يطلب من الأوكرانيين مغادرة بلادهم
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