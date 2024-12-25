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سقوط طائرة ركاب في كازاخستان (صور وفيديو)

10:05 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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(د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية كازاخستانية أن طائرة ركاب قادمة من أذربيجان سقطت بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان.

ولم ترد بعد بيانات موثوقة حول عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وكان من المفترض أن تتوجه الطائرة، التي أقلعت من العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى العاصمة الشيشانية جروزني.

سقوط طائرة كازاخستان أذربيجان
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كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها