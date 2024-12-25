سقوط طائرة ركاب في كازاخستان (صور وفيديو)
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(د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية كازاخستانية أن طائرة ركاب قادمة من أذربيجان سقطت بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان.
ولم ترد بعد بيانات موثوقة حول عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
وكان من المفترض أن تتوجه الطائرة، التي أقلعت من العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى العاصمة الشيشانية جروزني.
🚨🚨#أذربيجان #كازاخستان— ريان المصري (@Rian_almasri) December 25, 2024
تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في رحلة من باكو إلى غروزني في أكتاو بكازاخستان
الطائرة المنكوبة تحمل 67 شخصًا وخمسة من أفراد الطاقم.
وقع الحادث بسبب اصطدام الطائرة بسرب من الطيور.
بحسب المصادر الاولية يوجد 6 ناجين بحادث التحطم pic.twitter.com/o8GeDIWTLn
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