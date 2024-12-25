سقوط طائرة ركاب في كازاخستان (صور وفيديو)

"لم ينجُ منها أحد".. لحظة سقوط طائرة ركاب برازيلية فوق مبنى (صور وفيديو)

كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها

(د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية كازاخستانية أن طائرة ركاب قادمة من أذربيجان سقطت بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان.

ولم ترد بعد بيانات موثوقة حول عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وكان من المفترض أن تتوجه الطائرة، التي أقلعت من العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى العاصمة الشيشانية جروزني.