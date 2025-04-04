يمنع تلف الخلايا.. خضار سحري يقي من أمراض القلب والسكري

يمكن لبعض الخضروات أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن ما لكن هل تعرف كيف يؤثر البروكلي على جسمك؟.

وبحسب موقع "هيلث شوتس"، فإن تناول البروكلي في رمضان يمنح جسمك فوائد صحية عديدة، منها:

يمنع الشيخوخة

نظرا لأن البروكلي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن فيعمل على تعزيز صحة البشرة ، كما أنه يمنع الشيخوخة المبكرة.

يحارب تلف الخلايا

البروكلي غني بمضادات الأكسدة، وخاصة السلفورافان، الذي يحارب الجذور الحرة، وهذه المواد غير المستقرة، إذا تُركت دون تنظيم تسبب ضررًا لخلايا الجلد، ما يُسرّع عملية الشيخوخة.

ويعمل السلفورافان على تحييد الجذور الحرة كما يمنع تلف الخلايا، وخصائص مضادة للالتهابات.

يعزز الكولاجين

البروكلي يعمل على تعزيز الكولاجين بفضل غناه بفيتامين سي، وهو البروتين المسؤول عن بنية البشرة ومرونتها، ما يمنع ظهور التجاعيد والترهل.

خفض الكوليسترول الضار

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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