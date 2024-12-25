سرب طيور السبب.. تفاصيل جديدة بشأن سقوط طائرة ركاب أذربيجانية

(وكالات)

أفادت شركة طيران أذربيجان "آزال"، اليوم الأربعاء، أن اصطدام طائرة الركاب بسرب من الطيور كان السبب وراء الحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم، قرب مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الطائرة، وهي من طراز "إمبراير 190"، كانت في رحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني الشيشانية، قبل أن تضطر إلى الهبوط اضطراريًا على بعد 3 كيلومترات من مدينة أكتاو.

وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، أكدت شركة "آزال" الحادث لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول أسبابه، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيقات مستمرة.

وأكدت وزارة الطوارئ في كازاخستان وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 67 شخصًا، بينهم 62 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم.

وقد نجا من الحادث 25 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب مصادر طبية.