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شهيدان و9 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالنصيرات

06:26 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات

استشهد فلسطينيين وأصيب 9 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم الجديد بالنصيرات، وفقا لما ذكرته الغد.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، بزعم مطاردة منفذ عملية دهس لجنود عند مثلث البالوع.

وتقوم قوات الاحتلال بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية.

وداهمت القوات بعض المنازل في محيط "الجامع الكبير" البلدة، واعتدت بالضرب على عددٍ من المواطنين أثناء تواجدهم في أحد المحلات التجارية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام.

قصف إسرائيلي مخيم النصيرات فلسطين قوات الاحتلال
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