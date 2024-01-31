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BBC

جوتيريش: القتل والمجاعة والعطش والدمار بغزة وصمة عار في جبين الإنسانية

06:24 م الأربعاء 31 يناير 2024

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن القتل والمجاعة والعطش والدمار بقطاع غزة منذ نحو 120 يوما وصمة عار في جبين الإنسانية.

وأشار جوتيريش إلى أنه يجب الالتزام بالقرارات الملزمة لمحكمة العدل الدولية، موضحا أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة وعلى جميع الدول ضمان استمرارية عملها المنقذ للحياة.

وأعرب جوتيريش عن قلقه بشأن الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة وبشأن الوضع غير الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع، مؤكدا أنه يجب وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

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