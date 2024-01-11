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BBC

الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: غزة أصبحت مكانا للموت واليأس بسبب سياسات إسرائيل

12:33 م الخميس 11 يناير 2024

غزة

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مصراوي

قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن قطاع غزة أصبح مكانا للموت واليأس بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الفريق القانوني، أمام محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أن نية الإبادة الجماعية لإسرائيل تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة، موضحا أن نائب رئيس الكنيست دعا إلى محو غزة من على وجه الأرض ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية.

وتابع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد نية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم الخطاب الديني لتبرير قتل المدنيين والأطفال في غزة.

وأكمل الفريق، أن الجنود الإسرائيليون يتبعون أوامر مسؤوليهم وهدفهم إبادة سكان غزة، موضحا أن الفلسطينيون يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه.

وأوضح الفريق القانوني أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، موضحا أن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وتابع الفريق القانوني، أن الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع.

وأكمل فريق جنوب أفريقيا، أن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، مضيفا أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، موضحا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

وأوضح الفريق، أن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المصابون في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم، موضحا أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال.

غزة جنوب إفريقيا إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية

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