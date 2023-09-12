مسؤول ليبي لمصراوي: انتهاء تجهيز جثامين 50 مصريا وننتظر طائرة لنقلهم

كتبت- سارة أبوشادي

أكد مسؤول ليبي الانتهاء من تجهيز جثامين 50 مصريا توفوا جراء إعصار دانيال، مشيرا في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنهم يعملون على تجهيز جثامين مائة آخرين لنقلهم بطائرة مصرية لبلدهم.

وذكر مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، مروان الشاعري، أنّ هناك أسماء نحو 50 اسمًا مصريّا تم تجهيزهم وتكفينهم ووضعهم في الثلاجات، بداخل مركز طبرق الطبي، انتظارًا لإعادتهم إلى مصر، وذلك عقب تأكده من مدير مركز طبرق الطبي ومدير المشرحة.

وتابع مسؤول الإعلام بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، أنّ باقي الجثامين وعددهم حوالي 100 مصري، يتم تجهيزهم حاليا وتغسيلهم وتكفينهم، ومحاولة معرفة هوياتهم، إضافة إلى وجود عدد آخر من الجنسيات الأخرى ما بين السوريين والسودانيين.

وووفقا لمسؤول الإعلام، أنّ المسؤولين بمعبر طبرق في انتظار طائرة مصرية لنقل الجثامين إلى القاهرة وتسليمها لذويها، لكنّهم حاليّا من يتم تغسيله يوضع في ثلاجات الموتى لحين وصول الطائرة المصرية.

وأفاد مصدر من المركز الطبي طبرق في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بأن عدد ضحايا إعصار "دانيال" شهد ارتفاعا، بعد البدء في عمليات الإنقاذ، ووصول العديد من الجثث إلى المركز الطبي شرق مدينة درنة.

وأشار المصدر في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك، إلى أن "هناك عدد كبير من الضحايا من أفراد الجالية المصرية، وأن سيارات نقل الجثث في ازدياد حتى هذه اللحظة، وليست هناك إحصائية دقيقة عن أعداد الضحايا حتى الآن".

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".