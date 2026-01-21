كشف ملابسات مقطع فيديو اعتداء بسلاح أبيض في بني سويف

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بني سويف بلاغًا من طالب، مصاب بجروح متفرقة في أنحاء جسده، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، أفاد فيه بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر»، ما أسفر عن إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، معللين ذلك بوجود مشاجرة سابقة بينهم وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.