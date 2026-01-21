إعلان

كشف ملابسات مقطع فيديو اعتداء بسلاح أبيض في بني سويف

كتب : صابر المحلاوي

06:16 م 21/01/2026

كشف ملابسات مقطع فيديو اعتداء بسلاح أبيض في بني سو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بني سويف بلاغًا من طالب، مصاب بجروح متفرقة في أنحاء جسده، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، أفاد فيه بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر»، ما أسفر عن إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، معللين ذلك بوجود مشاجرة سابقة بينهم وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية بني سويف قسم شرطة بني سويف الأجهزة الأمنية فيديو اعتداء بسلاح أبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"
زووم

"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"
بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
حوادث وقضايا

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
سد النهضة ومجلس السلام العالمي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب
أخبار مصر

سد النهضة ومجلس السلام العالمي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام