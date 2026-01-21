ترامب ساخرا من نظارة ماكرون "الزرقاء": ما الذي حدث بحق الجحيم؟

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "النظارات الشمسية" التي يرتديها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أطلق تعليقات لاذعة أثارت موجة من الضحك العالي بين الحضور، متسائلا عن السبب وراء هذا المظهر غير المألوف في الأروقة الدبلوماسية.

وقال ترامب: "لقد شاهدته بالأمس وهو يرتدي تلك النظارات الشمسية الجميلة.. ما الذي حدث بحق الجحيم؟"

وجاءت سخرية ترامب بعد ظهور ماكرون، أمس الثلاثاء، وهو يلقي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا، مرتديا نظارة شمسية زرقاء عاكسة على طراز "الطيارين"، وهو نمط بدأ في اعتماده لأول مرة خلال اجتماعات في باريس الأسبوع الماضي.

ويعود سبب هذا المظهر إلى مشكلة صحية بدت واضحة مؤخرا؛ إذ أوضح قصر الإليزيه أن الرئيس يعاني من "انفجار وعاء دموي صغير" في عينه اليمنى، وهي حالة طبية تُعرف بـ "النزف تحت الملتحمة".

وأكد الإليزيه أن الحالة "حميدة وشائعة" ولا تشكل خطرا، لكنها تتطلب استخدام النظارات لفترة.

وكان ماكرون قد ظهر بهذا المظهر لأول مرة خلال خطاب أمام القوات المسلحة في قاعدة "إيستر" الجوية جنوب فرنسا بمناسبة رأس السنة الجديدة للجيش. إذ وصل مرتديا النظارات واحتفظ بها حتى دخوله، لكنه خلعها أثناء الخطاب لتظهر عينه حمراء ومتهيجة بالكامل.

واستبق ماكرون السخرية حينها بمزحة للجنود قائلا: "يجب أن تعذروني على المظهر غير اللائق.. إنه أمر غير مؤذ على الإطلاق".

وأضاف واصفا حالته: "اعتبروه مجرد إشارة غير مقصودة إلى عبارة (عين النمر) لبدء العام.. بالنسبة لمن يفهمون هذه الإشارة، فهي علامة على العزيمة التي لا تلين".