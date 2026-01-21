مساء الجمعة.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالجيزة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه عن منطقة بشتيل لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وأوضحت "الشركة"، في بيانها، أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، وهو ما يستلزم قطع المياه مؤقتًا طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وناشدت المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه مرة أخرى.

