توقيع 7 عقود جديدة لرفع منشآت التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، توقيع 7 عقود جديدة لتقديم خدمات طبية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفدًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، لبحث آليات التنفيذ وتجهيز البنية التحتية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة تشرك القطاع الخاص كعنصر أساسي داخل المنظومة الصحية.

تجهيز البنية التحتية وتكامل مبادرة «حياة كريمة»

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التحضير الجاد لتطبيق المنظومة، مشددًا على التزام المحافظة بتجهيز البنية التحتية اللازمة، بما يتكامل مع جهود الدولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بجودة حياة المواطن السكندري.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا الدور الجوهري للقطاع الخاص في توسيع نطاق الخدمات الصحية دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.

نموذج متميز وتحديث سنوي للأسعار

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا متميزًا ومختلفًا عن محافظات المرحلة الأولى، نظرًا لقوة وتنوع تواجد القطاع الخاص بها.

وكشف عن اعتماد الإصدار السادس من لائحة تسعير الخدمات الطبية، وتطبيقه اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بتحديث هذه اللائحة بشكل دوري وسنوي، لضمان استدامة المنظومة وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة على المستفيدين.

تفاصيل العقود السبعة والجهات الموقعة

وشملت مراسم التوقيع 7 عقود مع كيانات طبية متخصصة، بواقع عقدين من القطاع الحكومي، هما: مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج الأورام، ويمثلها الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومستوصف صدر المعمورة، ويمثله الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية.

كما تضمنت التعاقدات 5 عقود من القطاع الخاص، شملت: مستشفى فاطمة الزهراء، ويمثلها الدكتور هشام الشربيني، ومستشفى سيتي، ويمثلها الدكتور عمرو بركات، ومستشفى الإسكندرية الدولي، ويمثلها الدكتور أحمد قدري، ومركز الدكتور أحمد جلال لأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب شركة معامل الدكتور بديوي للتحاليل الطبية، ويمثلها اللواء الطبيب مجدي بديوي.

24 تعاقدًا خلال 6 أشهر

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، أنه بهذه الاتفاقيات يرتفع إجمالي مقدمي الخدمة الطبية المتعاقد معهم داخل المحافظة خلال 6 أشهر إلى 24 منشأة طبية من مختلف القطاعات والتخصصات، في خطوة تستهدف تعزيز دمج المؤسسات الطبية ضمن منظومة موحدة، تضمن تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة، وتضع صحة المواطن السكندري على رأس أولويات الدولة المصرية.