النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا لعرض الكشوف ربع السنوية

كتب : صابر المحلاوي

06:20 م 21/01/2026

النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا

كتب- صابر المحلاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، يرافقه عدد من المحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال النيابات.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور الكشوف ربع السنوية، ونسب إنجاز القضايا خلال الفترة محل العرض، فضلًا عن معدلات الأداء عن العام 2025، إلى جانب ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وأعرب النائب العام عن تقديره للجهد المبذول من قيادات وأعضاء نيابة استئناف طنطا في أداء مهام عملهم، مشيدًا بارتفاع نسب الإنجاز في قضايا التحقيق والإيراد، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة ما يتعلق بقضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة في معدلات الفصل والإنجاز.

وفي ختام اللقاء، أكد النائب العام عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات على مستوى الجمهورية، دعمًا لجهود تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في أداء رسالة النيابة العامة.

المستشار محمد شوقي رئيس استئناف طنطا النائب العام النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا

