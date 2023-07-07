لبنان.. قتيل وجرحى بإطلاق نار على مصلين لدى خروجهم من مسجد في برالياس

بيروت - ( د ب أ):

لقي شخص حتفه وأصيب أخرون اليوم الجمعة بعد إطلاق النار عليهم أثناء خروجهم من أحد مساجد في بلدة بر الياس شرق لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، عن توقيف مطلق النار على المصلين ونقله إلى المستشفى إثر إصابته في تبادل لإطلاق النار أثناء عملية التوقيف.

وأضاف البيان " أثناء التوقيف، أطلق المواطن المذكور النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن "تعرض مسجد في برالياس لإطلاق نار، وقد توجهت عناصر الجيش إلى المكان".

وأشارت إلى "وقوع اشتباك بين دورية للجيش اثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، ما أدى إلى اصابته".

وأضافت " يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة مع الأجهزة الأمنية كافة مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة برالياس والتي ذهب ضحيتها علي شبلي وعدد من الجرحى".

ودعا أبو جودة أهالي بلدة برالياس "إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية".