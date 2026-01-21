إعلان

أمطار غزيرة تتسبب في غلق المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد في اليونان

كتب : مصراوي

10:53 ص 21/01/2026

أمطار اليونان

أعلنت السلطات اليونانية حالة التأهب القصوى في منطقة أتيكا، بعد تحذيرها من هطول أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة من الوقت وعلى نحو عاجل، ما استدعى غلق المدارس احترازيا، والتحول إلى التعليم عن بعد، بحسب ما أعلنه مسؤولون إقليميون.

وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء، بأن الأمانة العامة للحماية المدنية فعلت حالة التأهب القصوى خلال الفترة من أمس الثلاثاء وحتى غدا الخميس، في خمس من مناطق البلاد الثلاث عشرة، وهي: أتيكا (التي تشمل منطقة أثينا الكبرى)، وشبه جزيرة بيلوبونيز، ووسط اليونان، وثيساليا، ومقدونيا الغربية، وذلك بعد صدور نشرة جوية طارئة.

وأوضحت السلطات الإقليمية في أتيكا أن القرار يهدف إلى حماية الطلبة والعاملين في المدارس من المخاطر المرتبطة بالانتقال من المدارس وإليها، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة بداية من منتصف النهار.

