قُتل أثناء الانسحاب.. الاحتلال يكشف هوية الجندي المقتول في جنين
(وكالات)
قال دانيال هاجاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إنه تم فتح تحقيق لمعرفة الظروف الدقيقة التي أدت لمقتل الجندي في مخيم جنين الليلة الماضية.
وبحسب هاجاري خلال حديث لإذاعة كان العبرية، فإن الجندي قتل في نهاية العملية بجنين أثناء بدء الانسحاب، مرجحًا أن يكون قتل بفعل شظية إثر انفجار عبوة ناسفة.
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أنه قتل بفعل رصاصة أصابته في الصدر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيل هو دافيد يتسحاك (23 عامًا) يخدمة برتبة رقيب، وهو من سكان مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في رام الله، ويخدم في وحدة إيغوز الاستطلاعية الاستخباراتية التابعة للواء النخبة.
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