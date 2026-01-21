إعلان

غدًا.. ندوة بمعرض الكتاب لمناقشة "خرائط الوحدة"

كتب- محمد لطفي:

08:48 م 21/01/2026

غدًا.. ندوة بمعرض الكتاب لمناقشة خرائط الوحدة

تشهد قاعة ملتقى الإبداع، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا، ندوة لمناقشة "خرائط الوحدة"، وهي مجموعة قصصية صادرة حديثًا للصحفي والقاص محمود عبد الدايم عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يدير الندوة أشرف التعلبي، ويناقش الكاتب الصحفي صلاح البيلي والكاتب هشام أبو المكارم، وتقام الندوة الساعة الثانية ظهرًا في بلازا 1.

يقام المعرض خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي الدورة الأكبر في تاريخ دورات المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري.

وقد تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصية المعرض لهذا العام، فيما تم اختيار الفنان محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل. كما تحل دولة رومانيا "ضيف شرف" الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تُقام العديد من الندوات والموائد المستديرة والفعاليات المتنوعة التي تناقش العلاقات الثقافية بين البلدين.

يضم البرنامج الثقافي والفكري للمعرض 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع عربي وأجنبي.

