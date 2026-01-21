ترامب يمهل حماس 3 أسابيع لنزع السلاح أو مواجهة "الإبادة السريعة"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنذارا نهائيا لحركة حماس، إذ طالبها بالتخلي عن أسلحتها فورا.

وهدد ترامب، حماس بأنها "ستُباد" وتواجه هزيمة نكراء وسريعة إذا لم تمتثل لذلك، مشيرا إلى أن الموقف سيتضح تماما في غضون ثلاثة أسابيع.

وعقب خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، قال ترامب بلهجة حازمة: "هذا ما اتفقوا عليه. عليهم أن يفعلوا ذلك".

وحدد ترامب، إطارا زمنيا دقيقا لمعرفة نوايا الحركة، قائلا: "سنعرف.. خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة وبالتأكيد خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ما إذا كانوا سيفعلون ذلك أم لا".

ولم يكتفِ ترامب بتحديد المهلة، بل أتبعها بوعيد عسكري مباشر في حال رفض الحركة نزع سلاحها، موضحا: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يُهزمون هزيمة نكراء بسرعة كبيرة.. سيُهزمون هزيمة نكراء".