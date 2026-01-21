إعلان

الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام

كتب-عبدالله محمود:

08:09 م 21/01/2026 تعديل في 08:16 م

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفاتيكان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، وفق لوكالة "رويترز".

وقال الفاتيكان في بيان اليوم الأربعاء، إن البابا لاوون الرابع عشر تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يُنشئه ترامب.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأربعاء، إن وزراء خارجية مصر، قطر تركيا، الأردن، وإندونيسيا، باكستان، السعودية، والإمارات قبلوا الدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

وقالت الخارجية في بيان الأربعاء، إن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقا.

ووفقا للبيان، جدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر دعوة لبابا الفاتيكان للانضمام إلى مجلس السلام الرئيس دونالد ترامب مجلس السلام الخاص بقطاع غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام